PTT binasıydı, Parti binası oldu!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan ilçesinde PTT'ye ait iki katlı binanın AK Parti ilçe başkanlığına tahsis edilmesine tepki gösterdi. AK Parti bayrakları ile donatılan binaya ait bir tahsis ve kiralama ihalesi olup olmadığını soran Keven, ‘’Uzun süreden beri kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kullanılan PTT'ye ait bu binadan vakfın çıkarılarak AKP ilçe başkanlığına tahsis edilmesi ilçede tepkilere ve huzursuzluğa sebep olmaktadır’’ dedi.

Milletvekili Keven, ortada bir tahsis belgesi, kiralama ihalesi, kiralama sözleşmesi ve benzeri bir belgenin bulunmamasının adının tahsis değil işgal olacağını kaydetti. Keven, ‘’PTT Yozgat Başmüdürü ile görüştüm. Böyle bir durumun yaşandığını, burasının kamu malı olduğunu ve ihale olmadan bir partiye tahsis edemeyeceklerini söyleyerek ortada bir ihale var mı diye sordum. Müdür bey bana hak verdi ve soruşturma başlatacağını söyledi. Kamunun bir malı ihalesiz, sözleşmesiz AKP ilçe başkanlığına veyahut hangi partiye ve kişiye peşkeş çekilirse çekilsin bunun hesabını sormak herkesin görevidir. En başta da Yozgat Valiliği hesap sormalıdır. Sayın Vali Kadir Çakır’a çağrımdır derhal bu binayı işgalden kurtarın. Ya da ortada bir kiralama ihalesi varsa ihale sonuç belgesini kamuyla paylaşın. Ne şekilde kiralandığını açıklayın. Aksi halde yaşadığımız şu zor günlerde salgın ortamında binlerce işçi, işsiz, esnaf, üretici sıkıntı çekerken bu binayı bu şekilde peşkeş çekmek vicdanlara sığar mı?” diyerek, tepkisini dile getirdi.