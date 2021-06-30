Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1372
ALTIN
494.470
DOLAR
8.7277
STERLİN
12.0878
EURO
10.3913

PTT binası Kütüphane oluyor

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde PTT’ye ait bina imzalanan protokol ile Kütüphane yapımı için Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:30
PTT binası Kütüphane oluyor

Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında Valilik Salonunda imzalanan protokol ile Çayıralan ilçesinde bulunan PTT’ye ait bina İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devri gerçekleştirildi. PTT Yozgat Başmüdürü Murat Budak ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’nin hazır bulunduğu protokol töreninde konuşan Vali Polat, Çayıralan ilçesindeki PTT binasının Kültür Turizm Bakanlığına tahsisini yapacaklarını ve binanın en kısa zamanda tadilatını, tefrişatını yapıp yaşayan kütüphaneyi Çayıralan’a da kazandıracaklarını söyledi. Geldiği günden bire Yozgat’ta her ilçeye yaşayan kütüphaneleri yenileceklerini ya da yenisi yapacaklarını taahhüt ettiklerini dile getiren Vali Polat, ‘’Çekerek’te yaptık, Saraykent’te yapıyoruz, Kadışehri’nde yapıyoruz, bugünde uzun süredir uğraş verdiğimiz Çayıralan ilçemizdeki PTT binamızın Kültür Turizm Bakanlığına tahsisini yapacağız. Amacımız sadece kütüphane binası yapmak değil bu binaları yaşayan bir merkez haline getirmek. Gençlik merkezinin, gençlik ofisinin içerisinde olduğu, bahçesi uygunsa kafelerin olduğu, kadın girişimci kooperatiflerimizin içinde yer aldığı kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Halk Eğitim kurslarımızı destekleyip gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza uygun ortamlar yaratma sevdası içerisindeyiz. Ben PTT Genel Müdürlüğümüze binayı bize tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi. Daha sonra Çayıralan ilçesinde bulunan PTT’ye ait binanın Kültür ve Turizm Müdürlüğü devredilmesi ile alakalı protokol imzalandı.

Anahtar Kelimeler:
PTT Binası Kütüphane Oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakana AMATEM sorusu
Bakana AMATEM sorusu
ALANDA RESiM SERGiSi
ALANDA RESiM SERGiSi
Çalmadan Girebilirsin
Çalmadan Girebilirsin
2 DERNEKLi TARIM KENTi
2 DERNEKLi TARIM KENTi
Gençler Konya’ya uğurlandı
Gençler Konya’ya uğurlandı
Roma hamamı tanıtımı
Roma hamamı tanıtımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim