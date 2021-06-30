PTT binası Kütüphane oluyor

Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında Valilik Salonunda imzalanan protokol ile Çayıralan ilçesinde bulunan PTT’ye ait bina İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devri gerçekleştirildi. PTT Yozgat Başmüdürü Murat Budak ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’nin hazır bulunduğu protokol töreninde konuşan Vali Polat, Çayıralan ilçesindeki PTT binasının Kültür Turizm Bakanlığına tahsisini yapacaklarını ve binanın en kısa zamanda tadilatını, tefrişatını yapıp yaşayan kütüphaneyi Çayıralan’a da kazandıracaklarını söyledi. Geldiği günden bire Yozgat’ta her ilçeye yaşayan kütüphaneleri yenileceklerini ya da yenisi yapacaklarını taahhüt ettiklerini dile getiren Vali Polat, ‘’Çekerek’te yaptık, Saraykent’te yapıyoruz, Kadışehri’nde yapıyoruz, bugünde uzun süredir uğraş verdiğimiz Çayıralan ilçemizdeki PTT binamızın Kültür Turizm Bakanlığına tahsisini yapacağız. Amacımız sadece kütüphane binası yapmak değil bu binaları yaşayan bir merkez haline getirmek. Gençlik merkezinin, gençlik ofisinin içerisinde olduğu, bahçesi uygunsa kafelerin olduğu, kadın girişimci kooperatiflerimizin içinde yer aldığı kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Halk Eğitim kurslarımızı destekleyip gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza uygun ortamlar yaratma sevdası içerisindeyiz. Ben PTT Genel Müdürlüğümüze binayı bize tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi. Daha sonra Çayıralan ilçesinde bulunan PTT’ye ait binanın Kültür ve Turizm Müdürlüğü devredilmesi ile alakalı protokol imzalandı.