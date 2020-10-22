PTT 180 yaşında

PTT Yozgat Başmüdür Vekili Murat Budak ve İşletme Müdür Vekili Çağlar Başer yaptıkları ortak yazılı açıklamada, iki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlara devam edildiğini belirttiler. Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, ‘’Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde ‘gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak’ ilkesini Türkiye’nin her köşesinde hayata geçiriyoruz’’ ifadelerine yer verildi.