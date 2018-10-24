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PTT 178 yaşında

POSTA ve Telgraf Teşkilatı 178’nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı.

PTT 178 yaşında

POSTA ve Telgraf Teşkilatı 178’nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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PTT 178 yaşında

PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu ve personel yıl dönümü münasebetiyle bir takım etkinlikler gerçekleştirdi. PTT’nin kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle PTT Başmüdürü tarafından Cumhuriyet Alanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Başmüdür Tomrukçu ve personel daha sonra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Yozgat Valisi Yurtnaç, kurum müdürü ve personelini tebrik ederek, PTT’nin Türkiye’nin en köklü kurumlarından bir tanesi olduğunu, kendini yenileyerek çağa ayak uydurup, millete hizmetini sürdürdüğünü ifade etti. Ziyaretlerin ardından PTT Merkez Şubesinde, 178’nci müşteriye günün anısına bazı hediyeler takdim edildi.

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