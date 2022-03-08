Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Provaya katıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırmak, yöreye ait türküleri daha geniş çevrelere ulaştırmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu'nun provasına katıldı.

08 Mart 2022 Salı 00:59
Provaya katıldı

 Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdikleri türküleri dinleyen Vali Polat, gönüllü olarak koroya katılanları tebrik ederek başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Provaya KatıldıYozgatIlerigazetesiMartSalıHaberYozgat ValisiZiya PolatSosyal Ve Kültürel Faaliyetlerİl Kültür Ve Turizm MüdürlüğüNida TüfekçiTürk Halk MüziğiTürk Halk Müziği KorosuProva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORLAR
ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORLAR
Yozgat OKAF’a katıldı
Yozgat OKAF’a katıldı
Etiket denetimi
Etiket denetimi
‘Sevgi evliliği ölümsüzleştirir’
‘Sevgi evliliği ölümsüzleştirir’
Bir gün değil her gün
Bir gün değil her gün
‘Kadın çalışanların sorunları çözülmeli’
‘Kadın çalışanların sorunları çözülmeli’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim