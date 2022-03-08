Provaya katıldı

Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdikleri türküleri dinleyen Vali Polat, gönüllü olarak koroya katılanları tebrik ederek başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•
08 Mart 2022 Salı 00:59
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırmak, yöreye ait türküleri daha geniş çevrelere ulaştırmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu'nun provasına katıldı.
Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdikleri türküleri dinleyen Vali Polat, gönüllü olarak koroya katılanları tebrik ederek başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•