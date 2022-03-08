Provaya katıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırmak, yöreye ait türküleri daha geniş çevrelere ulaştırmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan Nida Tüfekçi Türk Halk Müziği Korosu'nun provasına katıldı.