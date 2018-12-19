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PROTOKOLLER DE TAMAM

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Konya Ovası Projesi Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında mali destek verilmesi uygun bulunan 7 projeyle ilgili protokoller imzalandı.

PROTOKOLLER DE TAMAM

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Konya Ovası Projesi Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında mali destek verilmesi uygun bulunan 7 projeyle ilgili protokoller imzalandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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PROTOKOLLER DE TAMAM

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, il ve ilçe müdürlükleri tarafından KOP’a 16 projeden 7’sinin kabul edildiğini, bu projelerin hayata geçirilebilmesi için toplam 2 milyon 42 bin 800 lira mali destek alınacağını söyledi. KOP İdaresi tarafından uygun bulunan projelerden, 268 bin 950 lira proje bedelli Akdağmadeni ‘Balda Kalite, Evde Neşe’ projesine 192 bin 300 lira hibe desteği verilecek. Aydıncık ilçesinin 100 bin 900 lira proje bedelli ‘KOP Bölgesi Meyvecilik geliştirme’ projesi için 73 bin lira hibe öngörüldü. 747 bin lira proje bedelli Boğazlıyan ‘Yuvasız Küçükbaş Kalmasın’ projesine 525 bin lira hibe desteği uygun bulundu. 437 bin 220 lira proje bedelli Kadışehri ‘Çiçek açan Çilekler’ projesine ise 310 bin 500 lira hibe desteği sağlanacak. 507 bin 150 lira proje bedelli ‘KOP ile konforlu Koyunlar’ projesine 357 bin lira hibe verilecek. 561 bin 500 lira proje bedelli Sarıkaya ‘KOP ile Koyunlara barınak, Çobanlara sığınak’ projesi de 395 bin lira hibe almaya hak kazandı. 267 bin 700 lira proje bedeli bulunan Yozgat merkez ‘KOP portatif barınak’ projesine 190 bin lira hibe desteği sağlandı. 

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