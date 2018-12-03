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PROTOKOL YOLU

YOZGAT Cumhuriyet Alanı ile Belediye Hizmet Binası arasında yapımı öngörülen ‘protokol yolu’ yapımına başlanıldı.

PROTOKOL YOLU

YOZGAT Cumhuriyet Alanı ile Belediye Hizmet Binası arasında yapımı öngörülen ‘protokol yolu’ yapımına başlanıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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PROTOKOL YOLU

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve başladığı günden itibaren Yozgat’ın imarı için çalıştıklarını, bu nedenle de çarpık yapıların, görüntü kirliliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını, bunu rağmen halen bir çok bölgede sorunların bulunduğunu söyledi. Yozgat Cumhuriyet Parkı içerisinde yapılan çalışma ile Belediye hizmet binası ile Cumhuriyet Alanı’nın birbirine bağlanıp, yaya trafiği oluşturulacağını kaydeden Başkan Arslan, çalışmaların daha önce planlandığını anlattı. Arslan, yerel seçimlere 4 ay gibi bir süre olduğunu, bu süreye kadar ilk günkü aşk ve şevkle çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

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