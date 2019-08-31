Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044

Protokol törende yerini aldı

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende protokol üyeleri de yerlerini aldı.

Protokol törende yerini aldı

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende protokol üyeleri de yerlerini aldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Protokol törende yerini aldı

Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı’ndaki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Cumhuriyet Alanı’nda devam eden törenlerde Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Ahmet Hamdi Sazak, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ katıldı. Siyasi parti il başkanlarından ise CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar da tören protokolündeki yerini aldı. Diğer siyasi partilerin il başkanları veya temsilcileri törende görülmedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol engeline uyarı
Yol engeline uyarı
Çalışmalar hızlandırıldı
Çalışmalar hızlandırıldı
Sondaj delikleri açıldı
Sondaj delikleri açıldı
Kumluca göleti tamam
Kumluca göleti tamam
BÜYÜK ZAFER KUTLANDI
BÜYÜK ZAFER KUTLANDI
Atatürk İlkokulu hazır
Atatürk İlkokulu hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim