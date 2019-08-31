Protokol törende yerini aldı

Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı’ndaki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Cumhuriyet Alanı’nda devam eden törenlerde Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Ahmet Hamdi Sazak, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ katıldı. Siyasi parti il başkanlarından ise CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar da tören protokolündeki yerini aldı. Diğer siyasi partilerin il başkanları veya temsilcileri törende görülmedi.