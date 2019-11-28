Protokol imzalandı

Protokol ile örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki okullarda, Müftülük personeli tarafından din eğitimi verilecek. İş birliği çerçevesinde, temel eğitim, orta öğretim çağındaki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerimizin benimsetilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulacak. Ayrıca, öğrencilerin mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal, yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması sağlanıp, geliştirilmesine katkı verilecek. Çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğretmenlerin, din görevlilerinin mesleki gelişmelerinin desteklenmesini amaçlayan protokole Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve İlçe Müftüsü Fazıl Saraç imza attı.