Protokol imzalandı

Tarımda iletişim için kişisel gelişim adlı projeyle ilgili sözleşmeye Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Oran Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci imza attı. Proje kapsamında İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 60 personele alanında uzman kişilerce ‘İletişim Teknikleri, Sorumluluk ve İnisiyatif Alma, İnsan Yönetimi ve Psikolojisi ile Etkili Takım Çalışması’ konularını içeren kişisel gelişim eğitimi verilerek, personel tarımsal iletişim becerilerine katkı sağlanacak.