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PROTOKOL iMZALANDI

Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Doğankent Belediyesi Personel Limited Şirketi, Hizmet-İş Sendikası ile protokol imzaladı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:34
PROTOKOL iMZALANDI

Doğankent Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile çalışanların taban ücretlerine yüzde 15 iyileştirme yapıldı. Sendika Başkanı Ferman Zararsız, ‘’ Belediye Başkanı Doğan Sungur'un emekçi kardeşlerimizin ücretlerinin enflasyonun altında kalmasına gönlü razı olmadı, emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 15 iyileştirme yaptı. Doğan Sungur'a,  sendikamız, yönetim kurulumuz, şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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