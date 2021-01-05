Protokol imzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndaki imza törenine, SGK Başkanı İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay katıldı. Törende konuşan İsmail Yılmaz, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile SGK alacakları için de yapılandırma imkanı getirildiğini hatırlattı. Yapılandırmanın kapsamının oldukça geniş tutularak, 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacakların yapılandırma kapsamına alındığını belirten Yılmaz, 30 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılandırma için son başvuru tarihini 1 Şubat'a, ilk taksitin son ödeme tarihini ise 31 Mart'a ertelediğini anımsattı. Yılmaz, gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi gerek peşin ödeme avantajı gerekse kredi kartıyla ödeme ve elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla iş verenlere ve sigortalılara tüm kolaylıkların sunulduğunu vurguladı.