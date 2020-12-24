Protokol imzalandı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İhsan Salman ile bir araya gelip, daha sonra da hazırlanan protokole imza attı. Protokol ile asansörlerin periyodik kontrolleri Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılacağı bildirildi. Yerköy Belediyesi, ‘Asansörlerin Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ hükümleri gereğince ilçe sınırları içinde yer alan asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti, tescil, periyodik kontrolleri için anlaşma yaptı. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile asansörlerin işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti imzalanan protokol doğrultusunda yapılacak. MMO Yozgat İl Temsilcisi İhsan Salman, asansör bakımlarının önemine vurgu yaparak, periyodik şekilde asansörlerin kontrollerinin yapılacağını kaydetti. Seyfettin Sağlam