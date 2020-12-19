PROTOKOL iMZALANDI

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, kurulacak firmaların kurumsal yapılarına destek sağlamak amacıyla Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. ‘İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi’ sonuç odaklı programı kapsamında, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların kurumsal yapılarına destek sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. Bu amacı gerçekleştirmek üzeri Boğazlıyan ilçesi pilot bölge olarak seçildiği, yapılacak pilot çalışmada, çözüm ortağı olarak belirlenen Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile belirlenecek firmaların öncelikle ihtiyaç analizi yapılarak, üretim süreci içerisinde destek almak istedikleri alanlarda Ajans uzmanları tarafından danışmanlık – mentörlük hizmeti verileceği bildirildi. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, iş birliğinin Boğazlıyan’da kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alacak firmalar için de bir hazırlık aşaması olacağını belirterek, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Ajans Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti. Ajans İmalat Sanayinde Dönüşüm Birim Başkanı Serdar Arslan, birim uzmanları Seyit Cezaoğulu ve Timur Yıldız tarafından yapılan ziyarette işbirliği protokolünün Öcal Öcalan tarafından imzalanmasının ardından Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Coşar, ‘’Boğazlıyan’da firmalarımız yeniliklere açık, bu çalışmanın üreticilerimize yol göstereceğine inanıyorum, Türkiye’nin en hızlı kurulan OSB’si olan Boğazlıyan OSB için kümelenme çalışmalarına bizler de Belediye olarak katkı sağlıyoruz. İş birliği protokolü Boğazlıyan’a ve bölgeye hayırlı olsun” dedi.