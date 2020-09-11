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Protokol imzalandı

Boğazlıyan ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kuruluş protokolü imzalandı.

11 Eylül 2020 Cuma 00:39
Protokol imzalandı

BOĞAZLIYAN ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti, yönetim kurulu ile kuruluş protokolü imzalandı. Hazırlanan Protokole Yozgat Valisi Ziya Polat ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar imza attı, protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi. Başkan Coşar, ‘’Özellikle ilçemiz ekonomisinin can damarı olacak, üretim ve istihdam olağanına katkı sağlayacak, Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi hızlı ve başarılı bir şekilde hayata geçiyor. Boğazlıyan için çalışmaya, Boğazlıyan’a değer katmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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Protokol Imzalandı
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