PROTOKOL iMZALANDI

YOZGAT Valiliği tarafından, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki sıcak su kaynaklarının değerlendirilip, turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan projeyle ilgili hazırlanan mali destek protokolü imzalandı. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekteri Nazif Yılmaz, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kılci ile bir araya gelerek, mali destek protokolünü imzaladı. Toplam 3,6 milyon lira olan proje maliyetinin 2 milyon 762 bin 199 lirası Ajans tarafından karşılanacak. İmzalanan protokol ile hayata geçirilecek proje kapsamında, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde Jeotermal Su Toplama Merkezleri kurulacak. Yozgat İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu 'Sarıkaya ve Sorgun Jeotermal Su Toplama Merkezi' projesi kapsamında, termal su etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Bu amaçla bir merkez kurularak, modern izleme, takip, dağıtım sistemleri tesis edilecek. Toplam bütçesi 3,6 milyon olan projenin yüzde 75’i ORAN Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Yozgat’ın bölge olarak jeolojik özellikleri itibariyle önemli jeotermal sahalardan birisi olduğuna da dikkat çekilerek, jeotermal enerji ile konut ısıtma, seracılık, kaplıca faaliyetlerinin önem kazandığı hatırlatıldı. Sorgun ilçesinde jeotermal sistemin geçirimsiz örtüsünü oluşturan Eosen istifindeki kömür galerisi, jeotermal sıcak sular tarafından basıldığı, bu galerilerde madencilik faaliyetlerinin durdurulduğuna dikkat çekildi. Sarıkaya ilçesinde de, jeotermal kuyulardan alınacak sıcak suyun, önce konutların sonrasında da seraların ısıtılmasında kullanılması planlanıp, yatırımlar yapıldığı kaydedildi. Sıcak su kaynağından çıkan suyun konut ısıtmasından sonra soğuduğu, seracılık için yeterli ısının sağlanamadığına da yer verildi.