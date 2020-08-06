Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1092
ALTIN
462.714
DOLAR
7.0417
STERLİN
9.2545
EURO
8.3593

PROTOKOL iMZALANDI

Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki kaynakların değerlendirilip, turizm altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlanan proje ile ilgili protokol imzalandı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:54
PROTOKOL iMZALANDI

YOZGAT Valiliği tarafından, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki sıcak su kaynaklarının değerlendirilip, turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan projeyle ilgili hazırlanan mali destek protokolü imzalandı. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekteri Nazif Yılmaz, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kılci ile bir araya gelerek, mali destek protokolünü imzaladı. Toplam 3,6 milyon lira olan proje maliyetinin 2 milyon 762 bin 199 lirası Ajans tarafından karşılanacak. İmzalanan protokol ile hayata geçirilecek proje kapsamında, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde Jeotermal Su Toplama Merkezleri kurulacak. Yozgat İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu 'Sarıkaya ve Sorgun Jeotermal Su Toplama Merkezi' projesi kapsamında, termal su etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Bu amaçla bir merkez kurularak, modern izleme, takip, dağıtım sistemleri tesis edilecek. Toplam bütçesi 3,6 milyon olan projenin yüzde 75’i ORAN Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Yozgat’ın bölge olarak jeolojik özellikleri itibariyle önemli jeotermal sahalardan birisi olduğuna da dikkat çekilerek, jeotermal enerji ile konut ısıtma, seracılık, kaplıca faaliyetlerinin önem kazandığı hatırlatıldı. Sorgun ilçesinde jeotermal sistemin geçirimsiz örtüsünü oluşturan Eosen istifindeki kömür galerisi, jeotermal sıcak sular tarafından basıldığı, bu galerilerde madencilik faaliyetlerinin durdurulduğuna dikkat çekildi. Sarıkaya ilçesinde de, jeotermal kuyulardan alınacak sıcak suyun, önce konutların sonrasında da seraların ısıtılmasında kullanılması planlanıp, yatırımlar yapıldığı kaydedildi. Sıcak su kaynağından çıkan suyun konut ısıtmasından sonra soğuduğu, seracılık için yeterli ısının sağlanamadığına da yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Protokol Imzalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
Anlaşma zemini aranıyor
Anlaşma zemini aranıyor
Turizm konuşuldu
Turizm konuşuldu
Islahta sona gelindi
Islahta sona gelindi
Promosyon Sözleşmesi
Promosyon Sözleşmesi
Fiyatlar arttı
Fiyatlar arttı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim