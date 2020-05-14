Protokol imzalandı

YOZGAT Bozok Üniversitesi ile CBD Group Endüstriyel ve Medikal Tarım İç ve Dış Ticaret Şirketi arasında ‘Endüstriyel Kenevir Projesi’ kapsamında oluşturulan iş birliği protokolü imzalandı. Endüstriyel Kenevir Araştırma projesi dahilinde, kenevir ile ilgili denemelerin kurulması ve bu denemelerin bilimsel esaslara göre uzman bilim adamları tarafından yürütülmek üzere, sarf malzemeleri, hizmet alımı, ilgili ekipman ve demirbaş, laboratuvar analizleri ve ziraat mühendisi gibi destekleri konu alan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve CBD Group adına Selim Çetinel imza attı. Rektör Karadağ, ‘’Bizim Kulvarımız Kenevirin tüm Biyokütlesinin ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu protokol, Endüstriyel Kenevir alanında YÖK’ten ihtisaslaşma yetkisi alan Üniversitemizin kenevir üretimine ait bilimsel veri, analiz ve testlerle kenevir araştırmalarına bir yön ve ivme kazandırmak adına bir dış paydaş olan CBD Group’tan alacağımız desteğin tanımlanmasını taahhüt etmektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, kenevirin ekonomiye kazandırılmasına yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile inşaat, tekstil, temizlik ve kozmetik, gıda, biyoenerji ve ilaç hammaddesi gibi çok geniş bir yelpazeye hitap eden katma değeri yüksek ürünler elde etmek istediklerini kaydetti. Karadağ, bu sayede, devletin YÖK aracılığı ile bize yüklediği bu misyonla Endüstriyel Kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması sürecini de başlatmış olacaklarının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Ana unsur Yozgat Bozok Üniversitesi olmak kaydı ile endüstriyel kenevirle ilgili araştırmaları olan farklı üniversitelerimizdeki akademisyenlerle her durumda işbirliğine hazırız. Bunun başka üniversitelerde bu alanın akademisyenlerinin kenevirle ilgi münferit araştırmalarının olamayacağı-olmaması gerektiği anlamına da gelmemesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bu çerçevede, elbette kenevirle ilgilenen özel ya da akademik düzeyde bir geçmişinin olması ve bu düzlemde de bir ilerlemenin kaydedilmiş olma ihtimali normaldir” diye konuştu.

Karadağ, kenevirle ilgilenen bir müteşebbis ya da bir üniversite bünyesinde akademisyenlerin olabileceğini, dolayısıyla, bu sahanın hem sektörel hem de akademik uzmanlarıyla ortak bir zeminde işbirliği yapabileceklerini, yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Karadağ, ‘’Bu protokol, hedeflerimize ulaşma noktasında önemli bir aşamayı temsil ediyor. CBD Group yetkililerine gösterdikleri iyi niyet ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Burada atacağımız bütün adımlar önce bölgesel kalkınma temelinde Yozgat’ımıza, bir bütün olarak ülkemize sektörel anlamda büyük bir ivme kazandıracak, dolayısıyla bu işten hem müteşebbisler, daha da önemlisi ülkemiz çok önemli kazançlar elde edecektir” ifadelerini kullandı.

ÖNCÜ MARKALAR

CBD Group adına Selim Çetinel ise, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin önemli bir çalışması neticesinde ortaya çıkan ürünlerin elbette ki buraya has, buranın izlerini taşımak zorunda olduğunu hatırlattı. Çetinel, Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde bir ‘Bozok Kenevir Modeli’ ile Türkiye’ye, hatta dünyaya öncü olacak marka ürünler ortaya çıkarmak istediklerini bildirdi. Grubun diğer temsilcilerinden Ercüment Debidigen ise, “Bilimin şuan ki noktada herhangi bir rekabeti yok. Kenevirde şu anda eski olanları ortaya çıkartıp, yeni olanların fizibilitelerini yapıp, çalışabilirliğini göreceğiz. Bunları hayata geçirmek için elimizden geleni yapalım istiyoruz. Şimdiye kadar çalışma ortaklığımızda çeşitli üniversite ortamında kapılarını bizlere açan çok değerli araştırmacılarımız var. Bu araştırmacılarımızın da Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan bu çalışmaya önemli katkıları olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz da, Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olarak çalışmaya başladıktan sonra gerek teknik gerekse fiziksel anlamda altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını kaydetti. Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda projenin alt çalışma grupları için start verildiğini, kenevir tohumlarını toprakla buluşturduklarının altını çizdi.