Protokol imzalandı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, atılan bu adımın daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir toplum olma yönünde karşılığını fazlasıyla bulacağı söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her çalışmanın temelinde gözettiklerin şeyin insana yatırım olduğuna vurgu yapan Neşeli, ‘’İnsana yatırım yapmadığınızda, geleceğe hazırlanmasını temin etmediğinizde başka yaptığınız her şeyin bir ayağının aksak kalması kaçınılmaz. İnsana yatırım yapmadan, insanın fiziksel, biyolojik, eğitsel, duygusal ihtiyaçlarını temin etmeden ve onu geleceğe hazırlamadan yaptığınız her türlü teknik ve teorik çalışma havada kalıyor. Dolayısıyla biz bu anlamda özellikle çocuklarımız için yapılan her çalışmayı çok önemsiyoruz. Biz kendi çalışmalarımızı da bu anlamda insan yetiştirmek ve topluma, insanlığa fayda üretecek insan yetiştirmek temelinden hareket ediyoruz. Eğitim, hayatın ilk anlarıyla başlayıp ömür boyu devam eden bir süreç. Böyle olduğu için de bu maratonun en önemli duraklarından birisinin 0-6 yaş arası olduğunu uzmanlar ifade ediyorlar. Özellikle zihinsel gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı bu dönemde alınacak düzenli eğitimin kişilerin hayatında olumlu bir fark yarattığı bilinen bir gerçek, araştırmalarla ortaya çıkıyor’’ dedi.

Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan “Sıbyan Mektepleri”ni herkesin bildiğini hatırlatan Neşeli, bunun tam da okul öncesi eğitim olduğunu vurguladı. Sıbyan mektepleri bugün bizim okul öncesi dediğimiz yapıyla hemen hemen aynı olduğuna değinen Neşeli, ‘’Diğer yandan Osmanlının son dönemlerinde özellikle kimsesiz çocukların barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı Darüleytamlarda 5-6 yaşlarındaki çocukların eğitim aldığı biliniyor. Tarihsel süreç içinde de gördüğümüz gibi erken çocukluk eğitimi her dönemin önemli bir ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Anaokulu-Anasınıfı desteğinden sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan bütün aileler faydalanabileceğini vurgulayan Neşeli, ‘’Ailelerimiz çocuklarını resmi bir anaokulu ya da ana sınıfına kayıt ettirdikleri takdirde, ilgili okula ödemekle mükellef oldukları ücret, Bakanlığımız tarafından, Milli Eğitim Bakanlığımıza doğrudan ödenecek. Ailelerimizin herhangi başka bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ailelerimizin yapması gereken tek bir şey var çocuklarını anaokuluna kaydettirmek. Sonrasını doğrudan doğruya iki bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bakanlığımız birlikte organize edeceğiz, süreci takip edeceğiz, bilgileri aldıktan sonra ödemelerini bakanlıklar arasında gerçekleştireceğiz ve çocuklarımız okul öncesi eğitimden mahrum kalmamış olacaklar. Bütün programlamalarımızı yaptık. Yıllık maliyeti de yaklaşık 500 milyon lira olacak. Biz bu hususta da bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah yararlanmak isteyen bütün ailelerimize bu anlamda destek vermiş olacağız. Anaokulu destek programının çocukların geleceğine yönelik yatırımlar arasında en önemli başı çekenlerden birisi haline gelecek. Bunun yanı sıra hali hazırda sürdürmekte olduğumuz eğitim destekleriyle de, ülkemizin sosyal kalkınması açısından önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Şartlı Eğitim Yardımı, Ücretsiz Ders Kitabı Yardımı, Eğitim Materyali Yardımı, Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı gibi programlarla çocuklarımızı eğitime teşvik ediyor, eğitim hayatından kopmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Gerek her ay eğitime devam eden çocuklarımıza düzenli verdiğimiz Sosyal Ekonomik Desteklerimizle, gerek öksüz ve yetim çocuklarımıza yaptığımız yardımlarla onların sağlıklı ve uygun koşullarda, hiçbir imkândan yoksun kalmadan yetişmelerine destek oluyoruz. Anaokulu veya anasınıfı eğitimine yönelik bu programın devamlılığı ve sonuçları gelecek açısından da son derece önemli. Çocuklarımızı hayatlarının en kritik evresinde sosyal, kültürel, ekonomik dezavantajlara karşı koruyacak ve destekleyecek bu adımların, ilerleyen yıllarda ülkemize katkıları daha da görünür olacaktır. Buna da gururla hep birlikte tanık olacağız inşallah’’ şeklinde konuştu.

