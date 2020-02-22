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Protesto için özür diledi

YOZGAT’ta, çiftçi 52 yaşındaki Bilal Nazlı, ödediğini iddia ettiği 200 bin liralık borcu için hakkında icra takibi başlatan tarım aletleri firmasından özür diledi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:52
Protesto için özür diledi

Yozgat kent merkezinde, yaklaşık bir yıldır, eşeği ile şehir merkezinde tur atarak, ilginç yöntemlerle protesto eylemleri yapan çiftçi Bilal Nazlı, yaptığı protesto eylemlerinin ardından, protesto ettiği tarım aletleri firmasından özür diledi. Sosyal medya üzerinden yayınladığı protesto eylemleriyle firmanın ticari itibarını zedelediği iddia edilen Nazlı ile tarım aletleri firması arasında Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, arabuluculuk yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından her iki tarafta şikayetlerinden vazgeçti. Çiftçi Bilal Nazlı ise, haciz edilen 2 traktör, 1 otomobil ve 1 römorku iade aldı. Defalarca protesto eylemleri yapan Bilal Nazlı, bir yıl önce, ödediğini iddia ettiği borcu için icra takibi başlatılmasının ardından, protestolarına başlamıştı. Köyden getirdiği eşek ile kent merkezinde dolaşmış, senet fotokopisi ile ödeme yaptığına dair dekontun fotokopisini eşeğin boynuna asmıştı. Dikkat çekmek için eşeğin semerine akü koyup, reflektör lambası takmıştı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, protesto eylemleri yapın çiftçi ile Tarım aletleri ve motorlu taşıtlar üzerine faaliyet gösteren firma arasında arabuluculuk yaparak sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Açıkgöz, “Çiftçimiz, yaptığı eylemlerle bir firmanın ticari itibarını zedeleyici davranışlarda bulunduğunu anladı. Bunun üzerine karşılıklı hesapları ortaya koyduk ve sorunu çözüme kavuşturduk. Çiftçimiz firmadan özür diledi” dedi. Çiftçi Bilal Nazlı ise, ''Daha önce alışveriş yaptığımız firma ile aramızda problemler oldu ama şuan anlaştık, firmadan özür diliyorum” diye konuştu. 

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Protesto Için özür Diledi
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