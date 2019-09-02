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PROTESTO ETTiLER

YOZGAT’ta, yurdun farklı bölgelerinde olduğu gibi, bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerini protesto etti.

PROTESTO ETTiLER

YOZGAT’ta, yurdun farklı bölgelerinde olduğu gibi, bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerini protesto etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
PROTESTO ETTiLER

Yimpaş AVM önünde toplanan grup, ellerinde çeşitli sloganların yazıldığı, şiddete maruz kalan, cinayete kurban edilen kadınların fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla yürüyüşe geçti. ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız’ Platformunun, Yozgatlı Kadınlar Facebook Grubunun ortak hazırladığı ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliği kapsamında Lise Caddesi’nden yürüyerek, sloganlar atarak Cumhuriyet Alanı’na ulaşan kadınlara çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Toplanan grup adına basın açıklaması yapılarak, kadına şiddete dikkat çekmek için bir arada oldukları ifade edildi. Kırıkkale’de kısa süre önce kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetini de protesto eden kadınlar, duyarsız kalındıkça dayak, tecavüz, cinayetlerin de çoğalmakta olduğuna dikkat çektiler. Açıklamada, ‘Burada bulunma sebebimizi biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda yaşanan kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık için burada toplanmış bulunmaktayız. İçimizden nehirler akıyor bu konuda ama düğüm, düğüm boğazlarımız. Daha çocukken erkekliğin bir üstünlük olduğu öğretiliyor çocuklara. O bilinçle büyüyorlar. Cinsiyetçiliğin temelleri atılmış oluyor böylece. Kız çocuklarından bir farkı olmadığı öğretilmeli erkek çocuğuna’ denildi. Konuşmanın ardından toplanan gruba karanfil dağıtıldı. Kalabalık daha sonra sesiz bir şekilde dağıldı.
 

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