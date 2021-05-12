PROTESTO EDiLDi

YOZGAT’ta sivil toplum örgütleri, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti. Protesto yürüyüşü Bilal Şahin Külliyesi önünden başlatıldı, Cumhuriyet Alanı’nda noktalandı. Belirlenin bölgede toplanan vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla klaksonlar çalıp, sloganlar atarak Cumhuriyet Alanı’na ulaştı. Burada Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, hazırlanan bildiriyi okudu, Filistin'in saldırı altında olduğuna dikkat çekti. Şerefli, ‘’Covid19'u stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın, Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir’’ dedi. Şerefli, Kudüs’ün, kirli postallar altında ezildiğine vurgu yaparak, Mesicidi Aksa’nın, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında olduğunu, halkın direnmeye devam ettiğini, ikiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat, bir halkın, bir ümmetin ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüdüğünü kaydetti. Şerefli, ‘Utan dünya… Utan insanlık…’ diye haykırdı, ‘’Unutmak felakettir… Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık’’ diye konuştu. Şerefli, ziyanda olanların bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri, onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenlerin, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olduğunu ileri sürdü. Şerefli basın bildirisinde, kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistemin, bu düzenin kanı ve terörü desteklediğine vurgu yaptı. Kenan Şerefli açıklamasında, ‘’Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin de, Kudüs’te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor… Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız! Usanmayacağız! Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz’’ ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık, polis gözetiminde sessizce dağıldı.