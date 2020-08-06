KADIŞEHRİ Kaymakamlığı ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin maaşlarını alacağı banka belirlendi, sözleşme imzalandı. İlçede görev yapan 235 personelin 2020-2023 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde alacağı maaş, ek ders ve her türlü ek ödemelerin yapılacağı banka ile bu ödemelere karşılık alınacak olan promosyon miktarının belirlenmesine yönelik ‘Banka Maaş ve Promosyon’ ihalesini, Ziraat Bankası Kadışehri Şubesi, kişi başına net bin 700 lira teklif vererek kazandı. İhale sonucunda ilgili banka ile Banka Maaş ve Promosyon Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile Milli Eğitim, Kadışehri Kaymakamlığına bağlı diğer kurumları, Halıköy Belediye personeli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alacak.