Milli Eğitime bağlı kurum ve okullarda görev yapan personelin 2021 – 2024 yılları arasında maaş alacağı bankayı belirlemek üzere, hazırlanan şartname gereği, promosyon ihalesi yapıldı. İhaleye 7 banka teklif sundu. Bu bankalardan sadece Yapı Kredi Bankası teknik şartnamedeki şartlara uygun olarak kadrolu personele 3 yıllığına kişi başı 3 bin 960 lira, TYP kapsamında çalışanlar, ücretli öğretmen ve ücretli usta öğreticilere aylık 40 lira teklif sundu. Yapı Kredi Bankası süreç içerisinde teklifini güncelleyerek her bir kadrolu personel için 4 bin 330 lira promosyon teklifinde bulundu. Sunulan bu teklifin dışında da hiçbir banka tarafından teklif sunulmadığı kaydedildi. Bankanın, üç yıllık bazda personele ödenecek toplamda 12 milyon lira tutarındaki bu teklifi kabul edilerek, promosyon protokolü onaylanarak yürürlüğe girdi.