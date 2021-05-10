Promosyon Anlaşması

İhaleyi kazanan Halk Bankası, beş yıllığına personel başına 9 bin 60 lira promosyon ödemesi yapacak. Eğitim-Bir-Sen Üniversite Başkanı Öğretim Görevlisi Hasan Can, 2021 Yılı Haziran Ayında 2 Bin 29 personelin her birine tek seferde 9 bin 60 lira promosyon ödemesi yapılacağını, bunun Türkiye rekoru olduğunu söyledi. Can, promosyon anlaşmasında kişi başına düşen miktarın, şuana yapılan promosyon ihaleleri içerisinde en yüksek miktar olduğunu bildirdi. Can, ‘’Anlaşmanın, tek seferde ve eşit miktarda promosyon alacak olan üniversitemiz akademik, idari ve 4/d personeline hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Can, memnuniyet verici sonucu elde etmelerinde katkısı olan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Uğur Kölemen’e ve Komisyon Üyesi Alpaslan Doğan’a teşekkür etti.