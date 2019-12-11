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Projeye yakın takip

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, öğrencilerin bilinçlendirilmesi, takibi amacıyla başlattığı ‘Hedefini Seç Öne Geç’ projesiyle ilgili çalışmalarını da yakın takibe aldı.

Projeye yakın takip

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, öğrencilerin bilinçlendirilmesi, takibi amacıyla başlattığı ‘Hedefini Seç Öne Geç’ projesiyle ilgili çalışmalarını da yakın takibe aldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Projeye yakın takip

Akkan, Çekerek İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilere uygulanan deneme sınavı sonuçlarını değerlendirdi. Akkan, öğrencilerin DYK'lara katılımları, eğitim öğretim faaliyetleri, ihtiyaçları konularında öğrenciler dinlendi. Akkan, amaçlarının Çekerek genelinde başarıyı üst düzeyde yakalamak olduğunu, öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanmasında büyün tedbirlerin almak olduklarını söyledi. Akkan, bu amaçla pansiyona yaptırılan kütüphanenin son durumunu gördü, yemekhanede de incelemelerde bulundu. 

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