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Projeye start verildi

YENİFAKILI İlçesinde merkez ve köylerdeki okullarda okuyan öğrencilere yönelik hazırlanan ‘Umut Işığım Olur musun’ projesine start verildi.

Projeye start verildi

YENİFAKILI İlçesinde merkez ve köylerdeki okullarda okuyan öğrencilere yönelik hazırlanan ‘Umut Işığım Olur musun’ projesine start verildi.

07 Nisan 2019 Pazar 23:14
79 Okunma
Projeye start verildi

Kaymakam Emre Zeyrek, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Anıl Yiğit, Tapu Müdürü Hasan H. Şahmurat, Nüfus Müdürü Efraim Atasoy, İlçe Tarım Müdürü Ömer Kılıçaslan, İlçe Müftüsü Cuma Yanar’ın katılımı ile Fehimli İlk/Orta Okulu ziyaret edildi. Öğrencilerle bir araya gelen ilçe yöneticileri, ders saati boyunca öğrencilerle sohbet edip, meslekleri hakkında bilgiler verdi. Bu sayede öğrenciler meslekler hakkında bilgilendirilerek, ilçedeki idari makamlarda yer alan kişilerle tanışma imkanı buldu. 

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