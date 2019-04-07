Projeye start verildi

Kaymakam Emre Zeyrek, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Anıl Yiğit, Tapu Müdürü Hasan H. Şahmurat, Nüfus Müdürü Efraim Atasoy, İlçe Tarım Müdürü Ömer Kılıçaslan, İlçe Müftüsü Cuma Yanar’ın katılımı ile Fehimli İlk/Orta Okulu ziyaret edildi. Öğrencilerle bir araya gelen ilçe yöneticileri, ders saati boyunca öğrencilerle sohbet edip, meslekleri hakkında bilgiler verdi. Bu sayede öğrenciler meslekler hakkında bilgilendirilerek, ilçedeki idari makamlarda yer alan kişilerle tanışma imkanı buldu.