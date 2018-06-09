Projeye ödül

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret eden Okul Müdürü Alper Kaplan, Danışman öğretmen Ayşegül Oğur Kepir, proje yürütücüsü öğrenciler Eda Çilem Altunışık, Yüksel Neşet, Hilal Çisem Karaaslan, Melisa Aktürk, Senem Çetin, proje hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin gelecekteki ideallerini soran Milli Eğitim Müdürümüz Yazıcı, bir süre sohbet etti, okulun böylesine güzel ve önemli bir proje oluşturarak Ulusal Kalite Etiket Ödülünü almaya hak kazanmasındaki duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okul Müdürü ve öğretmene teşekkür belgesi takdim eden Milli Eğitim Müdürü Yazıc, öğrencilere ise katılım belgesi vererek, kitap ve kalem setiyle ödüllendirdi.