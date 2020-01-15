Projeye Mali destek kabul edildi

Bilim ve Sanat Merkezi yöneticileri ve Proje Yürütücüsü İngilizce Öğretmeni Ülkü Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret edip, proje hakkında bilgi verdi. Merkez Müdürü Erol Özel, ‘’Kabul gören projemiz, ülke genelinde 27 bin 600 başvuru yapılan proje arasında, kabul edilen toplam 1001 projenin arasında yer almaktadır. Kültür-sanat sınıfında kabul edilen 371, ülke genelinde projesi kabul edilen 58 BİLSEM arasında yer alıyoruz. Kurum olarak toplamda 8 proje ile başvuruda bulunduk’’ dedi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, projede ele alınan tarihimiz ve öz kültürümüz başlıklarının günümüz eğitim, öğretiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.