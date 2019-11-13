Projeye KOP desteği

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Okul Müdürü Danyal İnce, Proje yürütücüsü Murat Demirel, proje ekibi üyesi Feyzullah Çelik ile birlikte imza törenine katıldı. Sözleşmeyi imzalayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ‘’İlçemiz için yapılan bu ve bu gibi çalışmaların devamını diliyor projede görev alacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Projenin toplamda 12 ay süreli olduğu belirtildi. Proje kapsamında 3 okula bin 500 kitap barındıracak kütüphane yapılacak. Okuma kültürüne katkı sağlayacak ‘Okuma Şenliği’ ile birlikte, ‘Huzur evi’ ziyareti yapılacak. ‘Türk Masal Kahramanlarının Drama Yoluyla Tanıtımı’ gibi öğrencilerde ve bölge insanında kitap okuma alışkanlığına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunulacak.