Projeye devam

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul veli işbirliğinin ve anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılması ve annelerin eğitim öğretim sürecine daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla ilkokullar, anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okullarda yürütülen Anneler Okulda Projesi kapsamında Mart ayında yapılan ‘Bostanımda Annem Var’ temalı etkinlikler devam ediyor.

Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin anneleriyle olan iletişim düzeyleri artıkça olumlu etkilendiğinin bilindiğini söyleyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Anneler Okulda projesi ile anne-çocuk iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Proje kapsamında çocuklar okul bahçesinde her sınıf için ayrılan alanlara anneleriyle birlikte tohumlar ektilerini ifade eden Yazıcı, “Tohumların bakım ve yetiştirilmesi için anneler gruplara ayrılarak tohumların bakımını sırayla üstlendi. Sınıf içinde ise saksıda yetiştirme yapıldı. Anne-çocuk iş birliğiyle okul bahçelerinde bostanlar oluşturuldu” dedi.

Yazıcı, Anneler Okulda Projesi’nin Nisan ayında ‘Annemin Oynadığı Oyunları Öğreniyorum’ temalı etkinlikle devam edeceğini vurgulayarak, projeye destek veren annelere ve öğrencilere teşekkür etti.