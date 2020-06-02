Projeye destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Öğretim Üyesi Dr. Yuşa Şahin’in projesine TÜBİTAK7dan destek geldi. Şahin, TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programları Başkanlığı3501- Kariyer Geliştirme Programı kapsamında ‘Faz Değiştiren Malzeme Kullanarak Yol, Apron ve Saha Betonlarında Buzlanmayı Önleyici Beton Tasarımı Geliştirilmesi’ konulu proje hazırladı.

Projede, beton ve betonarme yapıların yüzeyinde kar toplanmasını ve buz oluşumunu engelleyen bir beton tasarımı elde etmek amaçlandı. Proje kapsamında, beton içerisinde faz değiştiren malzemeler (FDM) kullanarak kaplama yüzeyinde kar ve buzlanma gibi hasar oluşturucu problemlerin giderilmesi ve hasarların şiddetinin azaltılması hedeflendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Dr. Yuşa Şahin’i hazırlamış olduğu proje dolayısıyla tebrik etti, bilimsel çalışmalara verdiği önemli destekten dolayı TÜBİTAK yetkililerine teşekkürlerini iletti.