Aslan, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinin Yamula Sulama Projesi içerisinde yer aldığını aktardı. Aslan, ‘’Proje dışında bulunan Fehimli göletimiz, TBMM’i Anayasa Komisyonu Başkanımız, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer’in yoğun girişimleri sonucunda projeye dahil edildi’’ dedi. Cevdet Aslan, haberde yer alan ‘’Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de ‘Yamula Sulama Projesi’ kapsamında devam eden çalışmalara Yozgat’ın da dahil edilmesini istedi’ cümlesinin kendisine ait olmadığını da bildirdi. Aslan’ın sosyal hesabından yaptığı açıklamanın içeriği tarafımızdan yanlış algılanması nedeniyle kullanılan cümleden ötürü taraflardan ve okurlarımızdan da özür dileriz. (Seyfi Çelikkaya)