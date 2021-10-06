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Yozgat
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Projeye dahil edildi

Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan, ‘Yozgat Unutuldu!’ başlığı altında verdiğimiz haberde yanlış anlaşılmaların bulunduğunu belirterek, Yenifakılı ilçesindeki Fehimli Göleti’nin Yamula Projesine dahil edildiğini söyledi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:46
Projeye dahil edildi

Aslan, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinin Yamula Sulama Projesi içerisinde yer aldığını aktardı. Aslan, ‘’Proje dışında bulunan Fehimli göletimiz, TBMM’i Anayasa Komisyonu Başkanımız, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer’in yoğun girişimleri sonucunda projeye dahil edildi’’ dedi. Cevdet Aslan, haberde yer alan ‘’Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de ‘Yamula Sulama Projesi’ kapsamında devam eden çalışmalara Yozgat’ın da dahil edilmesini istedi’ cümlesinin kendisine ait olmadığını da bildirdi. Aslan’ın sosyal hesabından yaptığı açıklamanın içeriği tarafımızdan yanlış algılanması nedeniyle kullanılan cümleden ötürü taraflardan ve okurlarımızdan da özür dileriz. (Seyfi Çelikkaya)

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