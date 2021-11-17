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Projelerle Kadın istihdamı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Konya Ovası Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında kabul edilen ‘KOP ile Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ devam ediyor.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:41
Projelerle Kadın istihdamı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında açılan ‘KOP ile öz bakıma destek eleman eğitimi’ ile ilgili çalışmalar devam ediyor.  Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, projenin amacının kadınların mesleki gelişimine katkı sunarak, istihdam sorununu en aza indirmek olduğunu söyledi. Neşeli, kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, kadınların istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla kurslar düzenleyip, kurum bünyesinde katılımcı kadınlara iş imkanı sunmak olduğunu aktardı. Neşeli, ‘’18-45 yaş arası kadınlar arasından belirlenmekte olan 60 kadın kursiyerin, mesleki eğitim faaliyeti kapsamında, yaşlı ve hasta ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla öz bakıma destek elemanı olarak yetiştirilmesi özel amaçlarımız arasındadır. Eğitim programını başarı ile tamamlayan ve sertifikasını alan kişiler hem kendi aileleri içerisinde yaşlı ve hastasına profesyonel olarak bakabilecek, hem de çevresindeki diğer ihtiyaç sahiplerinin bu türden işlerini yaparak kazanç temin edebilecektir’’ dedi. Neşeli, bu amaçlar doğrultusunda proje kapsamında eğitime katılan kursiyerleri ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Neşeli, kadınların, sosyal hayatta her zaman önemli bir yere sahip olduğunu, her alanda çalışkanlığı, üretkenliği ile medeni toplum olmanın en önemli göstergesi olduklarını bildirdi. Neşeli, ‘’Bu bağlamda kadının üretime katkısı ve çalışma hayatındaki yeri yadsınamaz. Eğitilmiş kadın, aile ve toplum arasında bir köprü niteliğindedir. İlimizde kamu ve sivil toplum kuruluşları ile kadınların aile içinde ve toplumda sosyal statülerini yükseltmek temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projemiz kapsamında sunulan eğitimi başarılı şekilde tamamlayan kursiyerlerimize İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren özel kuruluşlarımızda iş imkanı sağlayacağız’’ diye konuştu.

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