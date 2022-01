Projelerini anlattı

Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Hüseyin Güven, odalarının karma bir Meslek Odası olması nedeniyle ile birçok sektörü içerisinde barındırdığını belirtti. İçerisinde barındırdığı iş kollarında faaliyet gösteren her meslekten bir arkadaşını ekiplerine alarak bir yönetim oluşturduklarına dikkat çeken Güven, her meslek grubunun da kendi içinde ihtiyaçlarının bulunduğunu, anca her şeyden önce Odalarının kurumsallaşmaya ihtiyacının olduğunu vurguladı. Düne kadar Odaları hakkında bilgi aldıkları web sitelerinin olduğunu hatırlatan Güven, ‘’Pandeminin başlamasıyla o da kapanmış. Tek çalışanın sırtına yüklenen sorumluluklarla üyelerinin ihtiyaçlarından bir haber olan bir başkan var. Bir Odanın faaliyet yapması, Oda üyelerine ve daha da önemlisi şehre hizmet etmesinin ilk şartı, güçlü ve bağları kuvvetli bir Oda yönetimi ve onunla paralel çalışan personellerdir. Ama görülüyor ki bir dönem içinde bir nebze de olsa ilerisi gidilmesi gerekirken aksine geriye gidilmiş. Odamız üyeleri ne yapsın, kaçak çalışanlarla mı uğraşsın, haksız rekabetle mi uğraşsın, sahipsizliğine mi yansın! Oda yalnızca aidat verilip kağıt alınan bir yer değildir. Oda üyenin ikinci işyeridir. Oda üyenin meslektaşlarıyla bağ kurduğu, sosyalleştiği ve şehrine hizmet ettiği yerdir. Şuan ortada bir oda yok. Oda artık bu kavramların hepsini geçmişte bırakarak üyelerimizden aldığımız destek ve yol arkadaşlarımızın azmi ile yeni bir sayfa açacağız’’ dedi.

Her meslek gurubunun sorunlarını tek tek incelediklerini anlatan Güven, ‘’Tüm meslek guruplarımızın ortak sorunları arasında; haksız rekabet, yetkisiz ve kaçak çalışanlar, fiyat tarifesi olmaması sebebi ile farklı fiyatlar oluşması, ortak paydaşımız olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket etmeme gibi sorunlar da gündemimizde. Allah nasip eder göreve gelirsek, ÇEDAŞ Elektrik abonelik dosyaları oda tarafından takip edilecek. Gerekmesi halinde odamıza Mühendis personel alımı yapmayı düşünmekteyiz. Ayrıca Sürmeli Gaz ile görüşülecek arızasını yaptığımız işlerin topraklama raporunun oda tarafından yapılacak. Ticaret İl Müdürlüğü ile görüşerek telefoncu esnafımızın taksitle satış yapmasının önünü açacağız. Oda üyelerimizin ve yakınlarının daha avantajlı hizmet ve tüketim yapması için kurumsal anlaşmalar ve indirimler sağlayacağız. Mesleki yeterlilik alanında üyelerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tamamlayarak yerli firmalarımızla çalışacağız. Üyelerimizin kredi ve finans sorunları için gereken tüm adımları atacağız. Hukuksal anlamda sorun yaşayan üyelerimize odamız aracılığı ile ücretsiz olarak Avukatlık hizmeti almalarını sağlayacağız. Teknolojinin verdiği tüm imkanları kullanarak daha şeffaf ve daha kurumsal bir yapıya kavuşacağız. Üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler yapacak ve bu faaliyetleri yine Oda üyelerimizin düşüncelerini alarak yenilerinin zeminini hazırlayacağız. Çalışmayan değil adından söz ettiren bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda gerek şahsım gerekse ekip arkadaşlarımla bir bir atacağız. 3 Şubat 2022 Perşembe günü gerçekleşecek Oda seçimize tüm üyelerimizi davet ediyor, Odalarına sahip çıkmalarını istiyorum’’ diye konuştu.