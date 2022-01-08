Projelerin imzaları atıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın başkanlığında düzenlenen imza törenine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Yozgat Valiliği Konferans Salonunda yapılan imza töreninde, 2021 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından toplam 18 milyon 470 bin liralık bütçeye sahip 16 adet projeye 14 milyon 553 bin 945 bin liralık destek verildiği açıklandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci yaptığı sunumda Ajansların genel olarak bölgesel çalıştığını, ama Yozgat için hazırladıkları programlarının tek il için çıkarılan tek programlar olduğunu söyledi. Yozgat’ın tanıtımı için yaptıkları çalışmalardan bahseden Kilci, ‘’ORAN, Yozgat ilinin tanıtımı ile ilgili birçok faaliyette bulunmuştur ve fuarlara katılım sağlamıştır. Bunun yanı sıra Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı’nın (Basilica Therma), UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması konusunda yerel paydaşları ile iş birliği halinde olmuştur. Yozgat Çamlığı Milli Parkı için yapılan fizibilite çalışmalarına ve Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan Turizm Raporu’na destek vermiştir. 2021 yılında YYDO koordinasyonu ve Yozgat Belediyesi ortaklığında ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı’ programına başvuru yapılmış, başvuru Milli Komisyon tarafından yapılan değerlendirilen başvurular arasında ilk üçe girerek final değerlendirmesi için Paris’te bulunan Uluslararası Komisyona gönderilmeye hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra turizm rotalarının tanıtımı ve sosyal medya mecralarında yer alarak şehrin bir bütün olarak tanıtımı için önemli bir adım olan mobil uygulama için çalışmalara başlanmış olup, uygulamanın 2022 yılında hizmete sunulması planlanmaktadır’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•