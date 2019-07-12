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Projelerimiz ilerliyor

YOZGAT İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Yozgat’ta yapımı devam eden proje ve işler masaya yatırıldı.

Projelerimiz ilerliyor

YOZGAT İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Yozgat’ta yapımı devam eden proje ve işler masaya yatırıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Projelerimiz ilerliyor

İlimizde yatırımı bulunan kurum ve kuruluş temsilcileri projeleri hakkında kurula detaylı bilgi aktardı.

Koordinasyon Kurulu, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında İl Genel Meclisi’nde toplandı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, ilimizde toplam 211 proje bulunduğunu ve bu projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranın yüzde 18 olduğunu anlattı. Yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin aktardığı bilgiler doğrultusunda, ilimizdeki projelerde aksama ve durmanın söz konusu olmadığı, buna karşın bazı iş ve projelerin ödenek yetersizliğinden yavaş ilerlediği gözlemlendi.
Haber:Mustafa TEKER
 

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