PROJELERi ANLATTI

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde üzüm, çilek ve kaz yetiştiriciliği projeleriyle ilgili uygulama çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Ankara’da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i makamında ziyaret etti. Günlü, Karanlıkdere Üzüm Bağları, Çilek ve Kaz Yetiştiriciliği geliştirme projeleri başta olmak üzere ilçede tarımsal alanda hazırlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Delice Irmağı, kenarından demiryolu hattının geçtiği Karanlıkdere havzasından daha bol ve kaliteli ürün alınması amaçlanarak, proje hazırlandı. Karanlıkdere vadisi, içerisinde bağ, bahçe ve güzel doğa görüntülerinin yer aldığı 35 kilometre uzunluğunda önemli bir alan olduğu hatırlatıldı, yapılan araştırmalara bölgeye özgü 137 bitki türünün bulunduğu belirtildi. Yöreye özgü üzüm bağları ve meyvecilik, organik tarım yapmaya uygun bu alanların değerlendirilerek, ekonomiye kazandırılması planlandı.