Projelere yakın takip

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayır ile birlikte, mali destek programları kapsamında proje uygulaması devam eden projelere yönelik ziyarette bulundu. Sorgun ilçesinde bulunan iki proje ile Çekerek ilçesinde bulunan üç proje yerinde incelenerek, proje ekipleri ile istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile ilçeler özelinde uygulanabilecek yeni proje fikirleri üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu.