Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99363
ALTIN
256.735
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0781
EURO
6.3456

Projelere yakın takip

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, hazırlanan projeler kapsamında uygulamaya konulan projelerin son durumlarını yerinde inceleyip, yakın takibe aldı.

Projelere yakın takip

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, hazırlanan projeler kapsamında uygulamaya konulan projelerin son durumlarını yerinde inceleyip, yakın takibe aldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
26 Okunma
Projelere yakın takip

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayır ile birlikte, mali destek programları kapsamında proje uygulaması devam eden projelere yönelik ziyarette bulundu. Sorgun ilçesinde bulunan iki proje ile Çekerek ilçesinde bulunan üç proje yerinde incelenerek, proje ekipleri ile istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile ilçeler özelinde uygulanabilecek yeni proje fikirleri üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
NE MÜJDESi?
NE MÜJDESi?
KAZILAR TAMAM
KAZILAR TAMAM
Afet kapsamına alınmalıyız
Afet kapsamına alınmalıyız
Şeker Çalışanına zam
Şeker Çalışanına zam
Vali Muhtarları dinlendi
Vali Muhtarları dinlendi
Termaller Bozjet’e
Termaller Bozjet’e
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim