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PROJELERE YAKIN TAKiP

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü’nde görevli denetim ekibi, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında teşvik alan işverenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Hibe desteğinden yararlanan Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşlar da ziyaret edilerek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları incelendi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:38
PROJELERE YAKIN TAKiP

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü denetim ekibi, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında teşvik alan işverenlere yönelik denetimleriyle birlikte Hibe desteğinden yararlanan Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşları ziyaret edip, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları inceleme çalışmasını yürütüyor. İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, İşverenlere sağlanan önemli desteklerden birisinin de İşbaşı Eğitim Program olduğunu söyledi. Yıldız, ‘’Bu desteğimiz ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerimize işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma, işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunuyoruz. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadır’’ dedi. Yıldız, katılımcılara program süresince günlük 89.4 lira ödendiğini, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin İŞKUR tarafından ödendiğini, program sonunda mezun olan katılımcılara sertifika verildiğini ifade etti. Yıldız, Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, kendi işlerini kurmaları için hazırlanacak projelere de destek verildiğini bildirdi. Yıldız, ‘’Bu kapsamda projeleri uygun bulunan Engelli vatandaşlarımıza 65 bin lira, Eski Hükümlü vatandaşlarımıza brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe destek sağlıyoruz. Hibe projesi kapsamında yapılan işlemler 3 yıl boyunca İl Müdürlüğümüzün denetimi altındadır. Proje sonunda ise proje sahibi vatandaşımıza demirbaşların devir teslimini gerçekleştiriyoruz’’ diye konuştu.  

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PROJELERE YAKIN TAKiP
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