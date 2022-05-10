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Projelere onay

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın akademik danışmanlığını yürüttüğü Genç Girişimciler Topluluğu'nun sosyal sorumluluk projeleri onaylandı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:04
Projelere onay

Böyükata'nın akademik danışmanlığını yürüttüğü Genç Girişimciler Topluluğu'nun sosyal sorumluluk projesi olarak yapmayı planladıkları "Kariyer Yolculuğumda Nanoteknoloji ve TÜBİTAK Programları" ve "Girişimci Gençler Öğreniyor ve Sosyalleşiyor" başlıklı projeler, Bozok Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından onaylandı.
 

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