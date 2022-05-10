Projelere onay

Böyükata'nın akademik danışmanlığını yürüttüğü Genç Girişimciler Topluluğu'nun sosyal sorumluluk projesi olarak yapmayı planladıkları "Kariyer Yolculuğumda Nanoteknoloji ve TÜBİTAK Programları" ve "Girişimci Gençler Öğreniyor ve Sosyalleşiyor" başlıklı projeler, Bozok Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından onaylandı.

