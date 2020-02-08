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PROJELERE MALi DESTEK

Boğazlıyan ve Çekerek ilçelerinin SOGEP destekli projeleriyle ilgili protokol törenle imzalandı.

PROJELERE MALi DESTEK

Boğazlıyan ve Çekerek ilçelerinin SOGEP destekli projeleriyle ilgili protokol törenle imzalandı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:40
PROJELERE MALi DESTEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Yozgat'tan Boğazlıyan Belediyesi'nin ‘Mutlu Kreş, Mutlu Yarın’ projesi ve Çekerek Kaymakamlığı'nın ‘Çekerek Kültür ve Spor Dünyası’ projeleri destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler Yozgat Valisi Kadir Çakır Başkanlığında yapılan tören ile sözleşmeler imzalandı. Proje sözleşmelerinin imza törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çekerek Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır tören öncesinde yaptığı konuşmada, Mutlu Kreş, Mutlu Yarın projesi kapsamında Boğazlıyan'da 1.6 milyon bütçeli bir kreş yapılacağını söyledi. 3-5 yaş grubu çocuklar için eğitim ve sosyal alanlar oluşturulacağını dile getiren Çakır, ‘’240 öğrenciye hizmet edecek kreş için 7 sınıf oluşturulmuş ve 2 sınıf tam zamanlı hizmet, 5 sınıf için ise sabah öğlen grubu şeklinde eğitim sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca Çekerek Kültür ve Spor Dünyası projesi kapsamında Çekerek'te 1.6 milyon bütçeli spor ve kültüre yönelik tesisler yapılacaktır. Proje ile kent ve kırsal arasındaki farklılıkların azaltılarak insanların yaşadıkları ilçede sosyal, sportif, eğlenceli zaman geçirmelerini ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamak hedeflenmektedir. Projede satranç sınıfları, macera parkı, bocce sahası gibi 15 ayrı alanda sportif ve sosyal mekan yer alacaktır. Projeler Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına yürütmektedir. 2020 yılında da yakın zamanda SOGEP kapsamında proje başvurularının alınması planlanmaktadır’’ dedi. Vali Çakır’ın konuşmasının ardından proje sözleşmeleri imzalandı.

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PROJELERE MALi DESTEK
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