Projelere mali destek

Toplam 5 milyon 581 bin lira tutarındaki projelerin hayata geçirilebilmesi için ORAN tarafından 4 milyon 214 bin lira kaynak aktarılacağı kaydedildi. ORAN Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada, yapılan saha çalışmaları, kurum ve kuruluş ziyaretleri, firma ziyaretleri sonucu bu sene 202 adet başvurunun teslim edildiği hatırlatıldı. Mali destek programlarında, Ajans’ın yaptığı Alt Bölge Çalışmasına göre yapılan düzenlemelerin bir sonucu olarak bu sene merkez dışı ilçelerden geçmiş, yıllara göre daha fazla oranda başvuru olduğu anlatıldı. Açıklamada, ‘’Mali destek sürecinde il ve ilçelerde yapılmış olan 31 toplantıda toplam 947 kişiye bilgi verilmiş olması, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde açılan teknik yardım masalarında toplam 41 başvuru sahibine proje hazırlık sürecinde destekte bulunulması da başvuruların sayısının artmasında etkin olmuştur’’ denildi.

Kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olduğu programların sonuçları 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası ilan edildiği, en yakın zamanda başvuru sahipleri ile sözleşmeler imzalanacağının da altı çizildi. Yozgat’ta Kentsel ve Sosyal Altyapının iyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 25, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise 6 başvuru olmak üzere toplam 31 proje başvurusu teslim alındığı hatırlatıldı. ‘’Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 14 proje, Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 2 proje olmak üzere toplamda 16 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bu programlar vasıtasıyla 4 milyon 214 bin lira kaynak Yozgat ili kar amacı gütmeyen kurumlarına aktarılacaktır. Yapılacak olan toplam yatırım ise 5 milyon 581 bin lira olacaktır. Kar Amacı Güden Kurumlara yönelik yürütülen Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı sonuçları önümüzdeki günlerde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilecektir’’ görüşüne yer verildi.

Yozgat’ta yeni ve yenilebilir tarım uygulamaları mali destek programı kapsamında 11 proje ile birlikte, Boğazlıyan Belediyesi Entegre Et İşleme ve Ambalajlama tesisi, Kadışehri Belediyesi Modern Kesimhane projesi mali destek almaya hak kazandı. Kensel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında 36 projeyle birlikte; Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Akdağmadeni bilim ve teknoloji merkezi, Boğazlıyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Spor yap sağlıklı yaşa projesi, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitimde yenilikçi uygulamalar, Boğazlıyan Kaymakamlığının Hanımeli el ürünleri ve yiyecek pazarı, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kodluyoruz, Çekerek Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğünün Spor ve Yaşam Alanı, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Spor bahçem yaşam alanım, Sorgun Belediyesinin İçme suyu ve depo ve kuyularının rehabilitasyonu, merkezi sistemle izlenmesi, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Montessori Eğitim Merkezi kurulması, Çayıralan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çocuk Sokağı, Şefaatli Belediyesinin Akıllı Şehir, Yozgat Belediyesinin Suda akıllı sistemle akıllı kazanımlar, Yozgat İl Özel İdaresi'nin Engelsiz Hayat Alanı Merkezi, Yozgat Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kendin yap atölyesi projeleri mali destek almaya hak kazandı.

