Projelere destek

KOSGEB karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik projeleri destekleyeceğini belirten İl Müdürü Işık, KOSGEB İdaresi Başkanlığınca, proje teklifi çağrısına çıkılan, 2022 – 01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına yönelik, Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin desteklenmesine yönelik proje teklifi çağrısına, işletme başvurularının başladığını belirtti. Başvuruların 23 Mayıs tarihinde başlayacağının altını çizen Işık, işletmelerin 17 Haziran günü saat 23.59’ a kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerini ifade etti. Çağrı kapsamında ülkemizin karbon emisyonunun azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik, Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlandığını vurgulayan Işık, “NACE REV 2 sınıflamasına göre ana kodu ‘C’ olan imalat sektörünün tamamı ile ana kodu ‘J’ olan bilgi ve iletişim sektöründe sadece 62.01 kodundaki bilgisayar programlama faaliyetlerinde olmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler, belirtilen proje konularından, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir uygun proje konuları: Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar veKarbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler. Başvuru formunda yer alan ‘Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu’ ile ‘İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodunun’ uyumlu olması gerekmektedir. Bu programdan yararlanacak işletmelerin, KBS’de kayıtlı, KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı ve başvuru tarihi itibariyle KOBİ ölçeğinde olması gerekmektedir. Ayrıca, İşletmeler Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır. KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir. Destek Oranı yüzde 75 tir. Proje teklif çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden veya işletmelerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. 2022 – 01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına yönelik, Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesine yönelik proje çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi.

•Haber Merkezi•