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Projelere aracılık etti

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:36
Projelere aracılık etti

Proje üreten ve talepleri olan belediye başkanları ile Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Yusuf Başer, çalışmalara hız kazandırıyor. Belediyelerin ihtiyaçlarını ve yatırım taleplerini yakından takip eden Başer, Yozgat’ın kazanması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Belediye başkanları ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret eden Başer, belediye başkanlarının istek ve taleplerini iletti.  Belediye başkanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başer, “Proje üreten, talebi olan Belediye Başkanlarımızla Ankara'da kapı kapı dolaşıyor, belediyelerimizin ihtiyaç ve yatırım taleplerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başkanlarımız ile birlikte belediyelerimizin talepleri, enerji yatırımları hususunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ziyaret ettik. Bugüne kadar Belediyelerimizin her talebine ve yatırım isteklerine müspet karşılık veren Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey Yozgat için hemşehrilerimiz için” dedi. 
Yapmış oldukları ziyarete Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç katılım sağladı. •Selma Şahin•

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