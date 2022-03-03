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Projeler yerinde incelendi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve projelerin yüklenici firmaları yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

03 Mart 2022 Perşembe 00:36
Projeler yerinde incelendi

 Yozgat’ın vizyon çalışmalarından olan Çapanoğlu Büyük Camii Çevre Düzenleme Projesi ile Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Projeleri yüklenici firmalarımızla birlikte yerinde inceleyen Köse, denetlemelerde bulundu.
“301 adet konut ve 48 adet işyerini, hemen karşısında kuracağımız Millet Bahçesiyle taçlandıracağız” diyen Köse, “Millet bahçemizde, yeni meydan, amfi, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, aktivite alanları ve yeşilin her tonuyla buluşan sosyal alanlarıyla şehrimize değer katacak” ifadelerini kullandı. 
Köse, “Rabbimin izniyle projelerimiz tamamlandığında hem şehrimizin çehresi değişecek, hem de hemşehrilerimize yeni yaşam alanları oluşturacağız” dedi. 

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