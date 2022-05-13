Kurum Müdürü Abdulkadir Koyuncu ve Proje Koordinatörü Bilsem Tarih Öğretmeni Mehmet Doğan öncülüğünde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Bilim Fuarı düzenlendi. Fuar açılışına Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış sonrası Vali Polat, Bilim Fuarını gezerek sergilenen projeleri inceledi ve bilgiler aldı. Fuarda Robotik Kodlama, Yazılım, Steam, Kültürel Miras, Değerler Eğitimi, Su Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Biyo Çeşitlilik, Nano Teknoloji, Dil ve Edebiyat ve Yenilenebilir Enerji tematik alanlarından toplamda 17 alt proje ve TÜBİTAK lise ve ortaokul proje yarışmalarında derece alan projeler sergilendi. 55 proje öğrencisi ve 20 danışman öğretmenin görev aldığı fuarda, proje kapsamında ayrıca Bilim Sanat Merkezi müzik birimi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve Bilim Sanat Merkezi resim birimi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi katılımcılara sunuldu.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN PROJELER

TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Bilim Fuarına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdürlük yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. İl Müdürü Yazıcı fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu proje stantlarını ziyaret edip, yapılma süreci ve projelerin amacı hakkında bilgi aldı. Yazıcı, “Yapılan projelerle hayatı kolaylaştırma ve bilimsel anlamda kendilerini geliştirmek üzere araştırma yapıp bu araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaşan öğrenciler bu sayede deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir sistem olan yaparak yaşayarak öğrenme metodunu kullanıyorlar. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

•Rabia Şahin•