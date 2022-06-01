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Projeler konuşuldu

Köylerin Altyapısının Desteklemesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:42
Projeler konuşuldu

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz, KÖYDES çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptı. Yapılan toplantıya Vali Polat’ın yanı sıra Vali Yardımcıları,  İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Yozgat’ta yapımı devam eden KÖYDES projeleri ve yapılması planlanan projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.
KÖYDES ile ilgili alınan prensip kararlarını hatırlatan ve ödeneklerin yerinde ve planlı kullanılması talimatını veren Vali Polat şunları ifade etti;  “2022 yılı KÖYDES projeleri kapsamında ilimize 35.369.495,00 lira ödenek tahsil edilmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle 48 adet proje ile 2,3 kilometre BSK kaplama 48 kilometre 2’nci kat asfalt yapılması, 2 bin 289 kilometre yolda bakım ve onarım çalışması, 11 adet köyün içme suyu tesislerinin geliştirilmesi, 2 adet köyümüzde yeni yerleşim yerine ilave kanalizasyon ve atık su tesis yapılması hedeflenmektedir” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
PROJELER KONUSULDU
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