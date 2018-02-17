PROJELER HEDEFE ULAŞACAK

Başkan Arslan, eski Askerlik Şubesi binasına yapılacak olan Kent Belleği Müzesi, Otopark Projesi, yeni hal binası projesi ve diğer projelerin kısa sürede hizmete gireceğini aktardı.

Başkan Arslan, bazı projelerde mevsimsel olarak yavaşlama meydana geldiğini ifade ederek, önümüzdeki aydan itibaren yeniden çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

Başkan Arslan, hazırladıkları projelerin belediyenin finansal gücünün üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Ayrıca daha önce de bu türden büyük iş, proje ve yatırımlara girişilmemiştir. Ama halkımızın ihtiyacı ve talebinden dolayı biz bu riski göze aldık, büyük düşündük ve projelerimize başladık” dedi.

Başkan Arslan tüm projelerin tamamlanarak, Yozgat halkının hizmetine sunulacağını da vurgulayarak, “Allah’ın izniyle hiçbir işimiz yarım kalmayacak, hiçbir projemizden vazgeçmiş veya yarım bırakmış değiliz. Belediyenin mevcut kaynaklarının bir kuruşunu dahi israf etmeden bu projelere harcıyoruz. İnşallah hemşerilerimizle birlikte bu projelerin açılış kurdelesini yine birlikte keseceğiz” diye konuştu.

