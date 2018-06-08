Projeler hayata geçiriliyor

İlçenin kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç analizi yapılarak belirlenen hedefler doğrultusunda 2018 yılı hedefleri içerisinde yer alan üç öncelik projelendirerek Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programına sunulduğu hatırlatıldı. Bu projelerden Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından sunulan ‘Boğazlıyan Hanımeli El Ürünleri ve Yiyecek Pazarı Projesi’ ile dezavantajlı kesimlerimizden olan kadınların ürettikleri el ürünleri ve yiyecekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlamaları, değişik eğitim faaliyetleri ile sosyal hayata katılımlarının sağlanması hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda inşa edilecek iş merkezinin hanımlara yöresel ürünlerin satışını yapmaları amacıyla tahsis edileceği, ortak kullanım alanları ile katma değer ürünler üretilmesi, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi, kooperatifleşme yoluyla sürdürülebilirliğin sağlanması, e-ticaret yoluyla ulusal pazarlara satış yapmalarının da sağlanacağının altı çizildi.

KODLAMA PROJESİ

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Boğazlıyan’da Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar’ adlı proje ile eğitimde akademik başarının artırılması başta olmak üzere 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması, aritmetik işlem, problem çözme becerilerinin artırılması, üstün yetenekli çocukların eğitim materyalleri ile desteklenerek, önünün açılmasının amaçlandığı ifade edildi. Proje ile okullarda Kodlama ve Robotik Atölyeleri, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, Zeka ve Akıl Oyunları sınıfı kurulumları yapılacağı anlatıldı.

SPORA YATIRIM

Boğazlıyan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün daha önce Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına sunduğu projelerle iki defa üst üste desteklenerek, semt sahası, motor sporları pisti, kaykay ve paten sahası, tırmanma alanı, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, dış mekan kondisyon aletleri, dinlenme parkı gibi birçok tesislerin kurulduğu hatırlatıldı. Bu yılki mali destek programında ise Spor Salonunun ısıtma sisteminin yapılarak, kış aylarında hizmet verilmesi sağlanacağı, ayrıca Spinbike Kondisyon Bisiklet Salonu kurularak, değişik alanlarda birçok spor malzemesi temin edileceği bildirildi.