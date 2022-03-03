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Projeler değerlendirildi

Yozgat’ta, kaymakamlıklar, kurumlar ve kuruluşlarca 2021 yılında yürütülen proje ve faaliyetlerin gerçekleşme durumları görüşülürken, 2022 yılında yürütülmesi planlanan proje ve faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında ‘Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

03 Mart 2022 Perşembe 00:58
Projeler değerlendirildi

Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda yapılan Değerlendirme Toplantısında, kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcilerini, 2021 yılında yürütülen ve 2022 yılında yürütülmesi planlanan proje, faaliyet bilgilerine ilişkin sunum yaptılar. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’a katma değer katacak ve sürdürülebilir olacak projeleri hayata geçirmek, planlamak ve takip etmek amacıyla kaymakamlarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. Yozgat’ta ve ilçelerinde 2021 yılında yapılan projeler ve planlanıp hayata geçirilecek projeler hakkında kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlar ile bir araya geldiklerini ifade eden Vali Ziya Polat, ‘’2021 yılında yapacağız dediğimiz projelerin yapma oranına baktık. 2022 yılının planlama çalışmaları için bir araya geldik. Özellikle eğitim konusunda gençlerimize dönük ve sosyal projelere ağırlık verilmesi konusunda kaymakam arkadaşlarımıza, il müdürlerimize ricalarda bulunmuştuk. Onun takibini yaparak, projelerin devamının gelmesi için de bugün 2021 yılını değerlendirme, 2022 yılında planlama toplantımızı yapıyoruz. Toplantımız akşam mesai bittikten sonra da devam edecek gibi gözüküyor’’ şeklinde konuştu. Projelerle ilgili bilgi de veren Vali Polat, ‘’ Önce kaymakamlarımızdan sonra il müdürlerimizden brifing şeklinde bilgiler alıyoruz. Her ilçemizde Vefa Projemiz devam ediyor. Ulu çınarlarımızın bakımlarını kaymakamlarımız aracılığı ile karşılıyoruz. ESER projemiz tüm ilçelerimizde devam ediyor. Geldiğimiz gün söylemiştik her ilçemize kütüphane yapacağız diye şuan çoğunu bitirmiş durumundayız, bir tek Yerköy İlçemiz kaldı. Yerköy’de de yerini ayarladık. Yerköy ilçemize de yapıp her ilçemize yaşayan bir kütüphane yapmış olacağız. Her ilçemize kooperatif sözü vermiştik. Şu an da 18 kadın kooperatifinde üretime başladık ve devam ediyoruz. Her ilçemizde kapalı spor salonu olacak demiştik inşallah bu sene 3 ilçemize kapalı spor salonu yapıp tüm ilçelerimize kapalı spor salonu kazandırmış olacağız. Her çocuğumuzun spor dalları ile ilgilenmesi, lisanslı bir şekilde her çocuğumuzun müzik aleti çalmasını istiyoruz. Bunu da takip ediyoruz takip ettiriyoruz. Yiğitler Şehri Yozgat için emek veren, sürdürülebilir, vatandaşımıza dokunan proje yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün projelerin Yozgat’a hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a, milletvekillerimize ve bürokraside ki tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•
 

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